Paciente morre após testar positivo para Covid por quase 2 anos

Segundo os pesquisadores, o homem foi internado no Centro Médico da Universidade de Amsterdã em fevereiro de 2022 com infecção por Sars-CoV-2. Na ocasião, ele estava tomando imunossupressores como parte do tratamento para câncer no sangue.

Durante o tratamento, o paciente estava fazendo o uso de um medicamento que elimina os linfócitos B (glóbulos brancos), incluindo aqueles que normalmente produzem anticorpos para combater o vírus da Covid-19.

Apesar de múltiplas vacinações contra a infecção, o idoso não apresentava anticorpo IgG específicos contra a doença e seu sistema imunológico não conseguiu eliminar o vírus.

Com base nas análises das amostras coletadas, os pesquisadores chegaram à conclusão de que o coronavírus desenvolveu resistência ao sotrovimab, um tratamento de anticorpos monoclonais que costuma ser eficaz em casos leves e moderados da doença.

O homem faleceu devido a um retorno do quadro hematológico após permanecer positivo para Sars-CoV-2 com cargas virais elevadas por um total de 613 dias, com múltiplos episódios sintomáticos e necessidade de hospitalização.

A infecção persistente ainda levou o paciente a períodos prolongados de isolamento durante a internação e ao uso intensivo de materiais de proteção individual, reduzindo significativamente sua qualidade de vida. (ANSA).