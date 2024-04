Itália registra terremotos na Toscana e em Nápoles

NÁPOLES, 27 ABR (ANSA) - Terremotos assustaram moradores das regiões italianas de Nápoles e Florença na manhã deste sábado (27), mas não fizeram vítimas, nem causaram danos.

Em Florença, no norte do país, o sismo de magnitude 3.0 foi registrado na região de Barberino di Mugello, com epicentro a 10 quilômetros de profundidade.

Já em Nápoles, no sul, o terremoto de magnitude 3.9 teve seu epicentro na região dos Campi Flegrei, área localizada em um antigo vulcão no golfo de Pozzuoli, acordou moradores antes das 6 horas da manhã (horário local).