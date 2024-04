MotoGP: Bagnaia vence na Espanha após queda de Martín

Na décima volta, Martin caiu na curva 6, abandonou a prova e deixou a liderança nas mãos do piloto italiano. Ele foi pressionado até o fim por Marc Marquez mas resistiu e venceu a corrida cruzando a linha de chegada menos de meio segundo à frente do espanhol.

Foi a segunda vitória de Bagnaia na temporada. Ele havia vencido a corrida de estreia no Catar.

O italiano Marco Bezzecchi, da VR46 Ducati, terminou em terceiro e também subiu ao pódio. Na sequência vieram o espanhol Álex Márquez, da Gresini Ducati, e outro italiano, Enea Bastianini, da Ducati Lenovo, que acabou em quinto.

Fabio Di Giannantonio, da VR46 Ducati, terminou em sétimo, enquanto Luca Marini, da Repsol Honda, cruzou a linha de chegada em 17º - o último dentre os que concluíram a prova.

Dois pilotos italianos abandonaram a corrida: Franco Morbidelli, da Pramac Ducati, e Lorenzo Salvadori, da Aprilla Racing.

Apesar do domingo infeliz na corrida do seu país, o espanhol Jorge Martin continua na liderança do campeonato após a quarta das 21 etapas do Mundial: ele tem 92 pontos contra 75 de Francesco Bagnaia. Enea Bastianini ocupa a terceira posição com 70.