Extrema direita entre passeio nos EUA e uso político da tragédia no RS

A tragédia no RS, no entanto, não impediu que oito parlamentares brasileiros deixassem o Brasil rumo aos Estados Unidos, para uma "missão" de audiência no Congresso americano no dia 7 de maio. É preciso enfatizar que, neste dia, o número de mortos no Sul chegava a 95.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) foi um dos que estavam integrando a comissão, liderada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que mantiveram a audiência na Comissão de Assuntos Exteriores dos Estados Unidos para, segundo eles, denunciar a perseguição política e a censura no Brasil.

O senador Girão (ou sua assessoria) também pareceu o mais animado com a viagem. Sua conta no no X conseguiu postar, só no dia 7 de maio, nada menos que 25 tuítes. E curiosamente, apenas um tuíte tratava da tragédia no estado gaúcho.

Sim, Girão postou 24 postagens no X em um único dia. Uma destas se referia à votação do DPVAT no Congresso. Mas, curiosamente, 20 postagens falaram única e exclusivamente da festejada audiência no Congresso americano.

Apesar das 95 mortes, apenas 3 postagens de Girão no dia 7 falavam sobre a tragédia no Sul. As postagens usavam a recusa do governo Brasileiro do envio de uma lancha e dois drones como uma forma de atacar o governo e politizar a decisão. Ou seja, nada que ele mesmo estivesse fazendo.

Ataques a ministra

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) usou a tragédia para fazer ataques diretos à ministra da Igualdade Racial Anielle Franco. Enquanto estava nos Estados Unidos, também integrando a comissão de parlamentares conservadores, a conta na rede X de Nikolas fez duas postagens com ataques à Anielle.