Crise climática e o papel do Brasil: reflexões a partir da tragédia no RS

Desde a Conferência de Paris em 1968 e a subsequente reunião em Estocolmo em 1972, o Brasil adota uma postura que enfatiza a soberania nacional e o desenvolvimento sustentável. Não à toa, desde a publicação do Relatório Brundtland de 1987, que introduziu esse conceito, destacando a necessidade de equilibrar as dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento, o país tem se orientado por essa lógica em negociações multilaterais. Foi justamente este relatório que determinou a convocação da Conferência do Rio em 1992, também conhecida como Eco-92, em que o Brasil desempenhou um papel central no debate do tema ambiental. Na Eco-92, foram estabelecidos princípios fundamentais que pautam a agenda até os dias de hoje.

Durante as décadas seguintes, o Brasil continuou a ser um player influente em convenções ambientais globais, como a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. Estas convenções abordaram questões desde a conservação da biodiversidade até a mitigação dos efeitos da mudança climática e desertificação, com o Brasil frequentemente defendendo a integração de objetivos ambientais com desenvolvimento econômico e justiça social.

Mais recentemente, na Conferência do Clima em Paris (COP 21) e na subsequente COP 26, em Glasgow, o Brasil comprometeu-se com metas significativas para a redução das emissões de gases de efeito estufa e o combate ao desmatamento, refletindo um papel proativo nas negociações climáticas globais. Ainda assim, desafios internos, como as queimadas na Amazônia e as críticas internacionais sobre a gestão em outras questões, colocaram o Brasil em uma posição de ter que defender e reafirmar seu compromisso com práticas sustentáveis.

Está amplamente documentado que o aquecimento global e a crise climática são fenômenos intensificados pela ação humana. Essas mudanças têm levado ao derretimento das geleiras e à consequente elevação do nível dos mares, além de uma série de outros sintomas. Assim, na luta contra a emergência climática, diversas "armas de combate" são fundamentais.

A defesa da Ciência, em particular, desempenha um papel crucial ao fornecer o conhecimento e as inovações necessárias para entender e combater aos desafios que se impõem. Além disso, a mobilização da opinião pública global é essencial para impulsionar ações governamentais e individuais. A solidariedade com as populações mais vulneráveis, frequentemente as mais afetadas pelas mudanças climáticas, também é vital, reforçando a necessidade de uma abordagem inclusiva e empática em políticas públicas.

Para enfrentar efetivamente o aquecimento global e seus desdobramentos, algumas medidas práticas são necessárias. Aumentar a eficiência energética por meio do uso ampliado de energias renováveis, em contraposição aos combustíveis fósseis, é uma das estratégias mais eficazes. Além disso, mudanças no uso da terra, especialmente na agricultura, podem contribuir significativamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Combater diretamente esses gases e as queimadas, além de incentivar a criação de bens e serviços não poluentes, são passos essenciais para mitigar os impactos das atividades humanas sobre o clima.