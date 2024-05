Chuva deve dar trégua de noite de amanhã até quarta-feira em Porto Alegre

Os próximos dias serão de frio em Porto Alegre. A previsão é de que a temperatura amanhã fique entre 15°C e 19°C e, na terça, entre 11°C e 16°C.

A madrugada de quarta deve ser a mais fria do ano, com 8º C de mínima e máxima de 15º C.

Entre 9h de sexta (10) e 9h de hoje, choveu 92,7mm na região do Jardim Botânico. O total acumulado de 1º de maio até 9h de hoje está em 305,6mm.

É quase o triplo do volume de chuva médio para um mês de maio, que é de aproximadamente 113mm, segundo a Climatempo. O total de chuva acumulada nestes 12 dias de maio é o maior volume para o mês desde 1961.

Enchentes do RS deixaram 143 mortos

Desalojados passam de 500 mil. Segundo o boletim mais recente do governo estadual, às 9 horas deste domingo (12), mais de 2 milhões de pessoas já foram afetadas pelas cheias.