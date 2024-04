Após reflexão, Sánchez decide continuar como premiê da Espanha

Na semana passada, Sánchez cogitou renunciar ao cargo após a Justiça abrir um inquérito contra Begoña Gómez por suposta corrupção e tráfico de influência. O caso é fruto de uma denúncia da associação Mãos Limpas, ligada à extrema direita, mas o Ministério Público já pediu o arquivamento.

No fim de semana, o premiê recebeu manifestações de apoio do comitê federal do Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe) e de milhares de pessoas que saíram às ruas de Madri para defendê-lo. "Essa campanha de descrédito não vai terminar, mas podemos vencê-la", garantiu o primeiro-ministro.

Por outro lado, o líder do partido de extrema direita Vox, Santiago Abascal, acusou Sánchez de querer "sepultar as críticas" para "garantir impunidade". "É um aprendiz de tirano", atacou.

O dirigente socialista está no poder desde junho de 2018 e governa com apoio externo de separatistas da Catalunha. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.