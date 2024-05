Defesa de mulher que cortou o pênis do marido vai recorrer de condenação

Relembre o caso:

A mulher de 34 anos se entregou à polícia e confessou o crime. Daiane disse ter cortado o pênis do marido com uma navalha após ter descoberto uma traição do homem com a sobrinha dela, de 15 anos. Eles eram casados há dois anos.

Mulher enviou mensagem 'sedutora' para o marido antes da ação. No dia do crime, a esposa respondeu ao marido em um aplicativo de mensagens comentando que "queria vestir uma lingerie" para o companheiro naquele dia, já preparando o momento para a falsa relação sexual, segundo relato de Gilberto à TV Thathi Campinas (afiliada da Record TV).

Cozinheira ainda tirou uma foto do órgão genital, jogou o membro no vaso sanitário e deu descarga. A ação ocorreu para o marido não conseguir reimplantar o órgão, informou o delegado Rodrigo Salas ao UOL. No boletim de ocorrência, obtido pela VTV (afiliada do SBT), a mulher alegou que já tinha ouvido que seria possível reimplantar o órgão e, por isso, tomou a decisão de dar descarga.

Após o crime, a mulher se deslocou até uma delegacia e relatou o caso. "Boa noite, moço. Eu vim me apresentar porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido", disse a mulher à polícia.