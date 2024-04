G7 prega 'responsabilidade' com países pobres na crise climática

VENARIA REALE, 29 ABR (ANSA) - O ministro do Meio Ambiente e da Segurança Energética da Itália, Gilberto Pichetto, afirmou nesta segunda-feira (29) que o G7 tem uma "grande responsabilidade" em relação aos países mais vulneráveis à crise climática.

A declaração foi dada durante a reunião ministerial do grupo de sete potências que acontece até terça-feira (30) em Venaria Reale, nos arredores de Turim, e conta com a participação da ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva.

"Temos uma grande responsabilidade em relação a nossos cidadãos, aos países mais vulneráveis e ao planeta. A comunidade internacional espera uma mensagem nossa", disse Pichetto ao abrir os trabalhos da sessão plenária do G7 do Clima e da Energia - a Itália preside o bloco em 2024.