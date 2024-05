Advogado de ameaçado por Zambelli após MP pedir condenação: 'Desumano'

O advogado explicou a ordem dos acontecimentos, além de falar da recusa do cliente em fazer proposta de acordo.

O Luan fez uma matéria e escreveu essas questões. A Carla Zambelli através de seu advogado propõe uma ação particular contra o Luan, e o Ministério Público ingressa em um primeiro momento sendo contrário ao prosseguimento desse processo. Renan Bohus, advogado do jornalista Luan Araújo

Inclusive, houve uma audiência, tentativa de conciliação. O Luan, evidentemente, recusou qualquer proposta de acordo com o MP ou Carla Zambelli, porque no entendimento ele não cometeu nenhum crime e no desenrolar do processo o MP concorda com a condenação do Luan, sendo que no momento anterior ele disse que sequer a conduta do Luan se enquadrava como crime. Renan Bohus, advogado do jornalista Luan Araújo

Benefícios dos governos federal e estadual são cumulativos, diz vice de Eduardo Leite (PSDB-RS)

Os benefícios anunciados pelos governos federal e estadual aos atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul são cumulativos, afirmou o vice-governador do Rio Grande do Sul Gabriel Souza em entrevista ao UOL News desta quarta-feira (15).