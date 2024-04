Anne Hathaway comete gafe ao trocar nome de estilista italiano

ROMA, 30 ABR (ANSA) - A atriz Anne Hathaway protagonizou uma pequena gafe ao publicar uma foto no Instagram com um belo vestido da grife italiana Valentino.

A legenda da imagem saiu como "Anne in Valentino by Pier Paolo Pasolini", trocando o nome de Pier Paolo Piccioli, ex-estilista da Valentino, pelo do cineasta e intelectual italiano assassinado em 1975.

Alguns dos seguidores comentaram que o Pier Paolo em questão estaria errado, mas a maioria apenas elogiou a beleza da diva de "O Diabo Veste Prada" e a legenda não foi alterada.