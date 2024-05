Justiça nega liberdade a mulher presa por stalking contra médico em MG

Advogado disse ao UOL que entrará com pedido de habeas corpus para a soltura de Kawara após pedido de revogação ter sido negado. A data que a defesa fará a solicitação não foi divulgada.

Entenda o caso

Kawara chegou a ligar para o médico mais de 500 vezes em um só dia. Jovem alega que vivia relacionamento com o homem, que nega o envolvimento. O nome dele não foi divulgado.

Além das ligações, a jovem enviou 1.300 mensagens para ele. Ela também cadastrou mais de 2 mil números de telefone após ser bloqueada sucessivamente pelo médico.

A artista plástica tentava contato de inúmeras formas. Ela enviava e-mails, perseguia na rua, ia até o local de trabalho da vítima e até na casa dele, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

Kawara fez ameaças contra a família do médico. O filho, que na época tinha 8 anos, também foi procurado pela jovem. ''As ameaças eram no sentido de que se ele não falasse com ela, Kawara ia falar que eles tinham um caso e destruir o casamento dele'', explicou a advogada Danielle Medeiros.