Chanceleres de Itália e Brasil se reunirão em homenagem a Senna

ROMA, 30 ABR (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, terá um encontro bilateral com o chanceler do Brasil, Mauro Vieira, nesta quarta-feira (1º), à margem de uma cerimônia pelos 30 anos da morte do tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna.

O evento acontecerá em Ímola, palco do acidente que matou uma das maiores lendas do esporte brasileiro, e também contará com a presença do ministro das Relações Exteriores da Áustria, Alexander Schallenberg, que homenageará seu compatriota Roland Ratzenberger, morto no mesmo autódromo um dia antes de Senna.

A cerimônia prevê um minuto de silêncio às 14h17 (horário local), hora do acidente que vitimou o tricampeão, e a deposição de coroas de flores nas curvas Tamburello e Villeneuve, locais dos acidentes de Senna e Ratzenberger, respectivamente.