Expoente da direita italiana é condenado por lavagem de dinheiro

ROMA, 30 ABR (ANSA) - O ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro das Relações Exteriores da Itália Gianfranco Fini, 72, expoente histórico da direita nacionalista, foi condenado a dois anos e oito meses de prisão por lavagem de dinheiro em um processo ligado à compra e venda de um apartamento em Mônaco.

O Tribunal de Roma também sentenciou a companheira de Fini, Elisabetta Tulliani, e o sogro Sergio Tulliani a cinco anos de reclusão e o cunhado Giancarlo Tulliani a seis anos.

O caso gira em torno de um apartamento em Monte Carlo deixado como herança pela condessa Anna Maria Colleoni à Aliança Nacional (AN), partido do qual Fini foi presidente entre 1995 e 2008 e no qual a premiê Giorgia Meloni militou na juventude.