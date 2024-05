Zé Dirceu entre a cadeia e a liberdade

Atenção: diante do montante da pena fixada, o prazo prescricional normal é de 12 anos. Como Dirceu tem mais de 70 anos de idade, o prazo prescricional caiu pela metade, ou seja, 6 anos.

Fachin contra o pedido de Dirceu

O ministro Edson Fachin, na sua decisão, negou a pretensão de José Dirceu. Em resumo, o ministro afirmou não ter havido a ocorrência do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público e a consumação do crime.

Para Fachin, a denúncia criminal foi recebida em junho de 2016 e o crime consumou-se em abril de 2012.

Um simples cálculo aritmético revela que, entre a denúncia recebida, — que é marco interruptivo da prescrição — e a consumação do crime em abril de 2012, não transcorreu o prazo prescricional de seis anos.

Fachin considerou a consumação do crime quando Dirceu recebeu (atenção para o verbo, núcleo do tipo penal estabelecido no artigo 317 do Código Penal) a primeira parcela do preço da sua corrupção.