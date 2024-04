Itália cria bônus de 100 euros a famílias de renda média e baixa

ROMA, 30 ABR (ANSA) - O Conselho dos Ministros da Itália aprovou nesta terça-feira (30) o projeto de lei que revê os regimes do imposto de renda para pessoas físicas (Irpef) e o Imposto sobre Renda Societária (Ires), instituindo um bônus de 100 euros (R$ 553) para trabalhadores junto ao pagamento do 13º.

Serão beneficiados, em janeiro de 2025, os empregados com renda de até 28 mil euros anuais, com cônjuge e ao menos um filho dependente, ou famílias monoparentais com um único filho.

O vice-ministro da Economia, Maurizio Leo, explicou que o bônus é uma medida temporária e que o objetivo final é reduzir o imposto sobre o 13º salário, mas que o governo queria "dar um apoio maior às famílias, sempre atento às contas públicas".