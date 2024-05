PF e Gaeco fazem operação contra grupo que desviava armas para o PCC

Foram expedidos 25 mandados de busca e apreensão e outros 13 de prisão temporária em São Paulo, Piracicaba, Buri, Xique-Xique (BA), Timon (MA) e Corrente (PI). A Justiça também determinou o sequestro de R$ 4 milhões das organizações criminosas.

A investigação teve início a partir de informações sobre uma tentativa de roubo em abril de 2023 em Confresa (MT). Vários criminosos foram presos e outros mortos. Um dos assaltantes morava em São Paulo e, segundo a PF, integrava o PCC (Primeiro Comando da Capital), uma das principais facções cirminosas do país.

A PF apurou que outras ações semelhantes foram financiadas por integrantes do PCC que também atuam no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As armas e munições eram fornecidas à organização pelos que se definem como CACs.

Principais ladrões já estavam presos em SP

Alguns dos principais ladrões do "novo cangaço" e "domínio de cidades" estão na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP). A SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária) queria transferir os detentos para presídios federais, por medo de resgate, mas a Justiça negou os pedidos.

Os criminosos são considerados de altíssima periculosidade e têm longas condenações. Veja abaixo quem seriam os resgatáveis, segundo a SAP: