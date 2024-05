Enchentes no RS: Água do rio Caí rompe rodovia e alaga parte de cidade

Parte da rodovia ERS-240 se rompeu devido ao grande volume de água no Rio Caí, cheio durante as chuvas no Rio Grande do Sul. O caso ocorreu nessa segunda-feira (20).

O que aconteceu

O rompimento foi registrado no km 20 da via, em Capela de Santana, na região metropolitana de Porto Alegre. A informação é da concessionária Caminhos da Serra, responsável pela administração do local.

Pista foi bloqueada antes do incidente. O rompimento foi registrado à noite, poucas horas após o bloqueio da via por um abaulamento do local.