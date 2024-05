Homenagem a Senna em Ímola reúne mais de 20 mil pessoas

ÍMOLA, 1 MAI (ANSA) - Mais de 20 mil pessoas, incluindo muitos torcedores brasileiros, participaram do evento desta quarta-feira (1º) no autódromo de Ímola, na Itália, em homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna e ao piloto austríaco Roland Ratzenberger, mortos em dois acidentes no Grande Prêmio de San Marino de 1994.

"Concluímos um dia extraordinário e histórico, no qual lembramos o 30º aniversário da morte de Senna e Ratzenberger.

Mais de 20 mil pessoas foram ao autódromo hoje, testemunhando o sentimento que ainda existe por eles e pelos valores que encarnaram", disse o prefeito de Ímola, Marco Panieri.