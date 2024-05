Guedes lança filme em NY, rebate negacionismo econômico e dá conselhos

Filme foi feito desde o início da gestão

O documentário "O Caminho da Prosperidade" traz uma série de depoimentos de Guedes e de seus subordinados sobre as medidas adotadas pela equipe econômica do governo Bolsonaro e sobre a forma que o ex-ministro tem de pensar sobre a economia brasileira.

O documentário, segundo Guedes, surgiu de uma ideia do cientista político Paulo Moura, que procurou o então ministro, ainda em 2019, para apresentar a ideia de lançar o filme.

"Logo no início do governo, eu tive a ideia e procurei o ministro", disse Paulo Moura, diretor do filme.

"Ele (Paulo Moura) e o Winston Ling falaram assim: nós acreditamos que as democracias liberais e as economias de mercado são um caminho interessante", disse Guedes, também ao lado do empresário liberal, que compareceu ao lançamento do filme.

A estreia aconteceu em Nova York, durante uma semana em que ocorrem diversos eventos brasileiros sobre economia na cidade americana.