Carla Bruni é ouvida como suspeita em processo contra Sarkozy

Bruni foi ouvida como suspeita de envolvimento por, possivelmente, ter servido como ponte entre os envolvidos.

O motivo é sua ligação com Michèle Marchand, conhecida como Mimi, chefe da agência de paparazzi francesa BestImage.

Takieddine mudou de versão durante uma entrevista a um repórter da revista Paris Match com um fotógrafo da BestImage, afirmando que Sarkozy não havia recebido nada para sua campanha.

Depois, disse que sua fala foi distorcida e reiterou as acusações.

Marchand foi presa por manipulação de testemunha em 2021. Na ocasião, a ex-primeira-dama apagou todas as mensagens que havia trocado com ela, levantando as suspeitas dos investigadores.

Sarkozy, que nega todas as acusações, foi acusado de encobrir desvios de fundos, corrupção passiva e financiamento ilegal de campanha. Seu julgamento está previsto para 2025. (ANSA).