Extrema direita global se une e projeção indica guinada reacionária na UE

O encontro que tem seu auge neste domingo em Madri foi liderado pelo Vox, partido espanhol herdeiro dos franquistas, e contou com o líder argentino Javier Milei, com a francesa Marine Le Pen, com o húngaro Viktor Orban, com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e outros nomes da extrema direita europeia.

Estarão também em Madri representantes do governo de Israel e que, hoje, tem na extrema direita europeia seu grande aliado na guerra em Gaza. No evento está ainda presente personagens como o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, considerado como foragido, enquanto protestos por Madri tentam denunciar a transformação da cidade como o epicentro de grupos reacionários.

O pacto de dez pontos que serve como plataforma eleitoral para a Europa conta com pontos polêmicos sobre imigração, soberania, defesa dos cristãos, negacionismo climático e protecionismo agrícola.

Eis alguns pontos da plataforma reacionária:

Valores tradicionais: Preservação da identidade nacional e um compromisso "as tradições, as liberdades e os valores da Europa". Isso envolve uma reforma da UE e "dar início a uma nova era que aumente a soberania" dos estados-membros.

Proteger os cristãos em todo o mundo