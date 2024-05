Colômbia justifica rompimento com Israel: 'Não é contra o povo'

BOGOTÁ, 2 MAI (ANSA) - O governo colombiano justificou nesta quinta-feira (2) a decisão do presidente Gustavo Petro de anunciar que irá romper as relações diplomáticas com Israel por causa das ações do país na Faixa de Gaza.

Em comunicado divulgado em Bogotá, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a ruptura das relações "dirige-se exclusivamente à sua dimensão diplomática e nunca contra o povo israelense ou contra as comunidades judaicas, pois estamos unidos por laços históricos e por uma amizade que persistirá".

O documento reitera que "a Colômbia nunca deixou de insistir na necessidade de obter um cessar-fogo, a libertação imediata dos reféns e a entrada de ajuda humanitária para a população de Gaza".