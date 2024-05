Filhos de Maradona querem transferir corpo do pai para Mausoléu

BUENOS AIRES, 2 MAI (ANSA) - Os familiares do ex-jogador Diego Maradona, falecido em 2020, solicitaram à Justiça a transferência dos restos mortais do ex-craque argentino de um cemitério particular para um mausoléu localizado no bairro de Puerto Madero, em Buenos Aires.

O corpo do eterno camisa 10 do Napoli foi sepultado em um cemitério chamado Bella Vista, na capital do país. No entanto, o pedido tem o objetivo de fazer que "todo o povo e cidadãos do mundo possam homenagear àquele que foi o maior ídolo da Argentina".

A solicitação, que foi assinada pelas filhas de Maradona, Dalma, Giannina e Jana, bem como pela ex-companheira Veronica Ojeda, representando seu filho mais novo, Diego Junior, está sendo analisado por um tribunal local.