Oposição diz que Milei isola Argentina do mundo ao ofender líder espanhol

España acaba de llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires y analiza retirarla del país.



Ello ocurre tras los agravios públicos de Milei hacia el presidente Pedro Sánchez y su familia que solo podrían explicarse por un desequilibrio emocional, (que la psiquiatría ya? pic.twitter.com/ko9prwaiQZ -- Alberto Fernández (@alferdez) May 19, 2024

Deputado também cita 'isolamento' do mundo. Santiago Cafiero, que foi ministro das Relações Exteriores durante o governo Fernández, fez coro às críticas do ex-presidente e citou uma declaração do chanceler espanhol, José Manuel Albares: "Com seu comportamento, Milei levou as relações entre Argentina e Espanha ao seu momento mais grave".

Militar en la internacional reaccionaria solo aísla a la Argentina. Ahora nos peleamos con España



Canciller español: "Milei con su comportamiento ha llevado las relaciones entre Argentina y España a su momento más grave". https://t.co/liBT82Zarq -- Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) May 19, 2024

Partido defende política externa 'madura' e 'responsável'. A UCR (União Cívica Radical) lembrou que, em menos de seis meses de governo, Milei já criou crises diplomáticas com Brasil, Colômbia, México, Chile, Equador e, agora, Espanha — países que sempre tiveram uma "relação fraterna" com a Argentina.

Desde que assumiu a Presidência, Milei viaja pelo mundo para cumprir uma agenda pessoal, sem visitas de Estado, e tem condutas que colocam em risco as relações diplomáticas de nosso país. Milei tem que entender que não é mais candidato (...), é o presidente de todos os argentinos.

UCR, em nota oficial