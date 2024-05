Itália identifica corpo de vítima de naufrágio após 11 anos

CALTAGIRONE, 2 MAI (ANSA) - Após quase 11 anos, um comitê de investigação conseguiu identificar uma das 368 vítimas do naufrágio de migrantes em 3 de outubro de 2013, ocorrido a poucas centenas de metros da ilha italiana de Lampedusa.

Weldu Romel, de 27 anos, eritreu, terá suas informações gravadas na lápide que, no próximo dia 6 de maio, será colocada no cemitério monumental de Caltagirone, na província de Catânia, onde o corpo está enterrado. Haverá uma cerimônia com a presença de autoridades.

"Aquele terrível naufrágio permanecerá indelevelmente marcado na memória de muitos. Ser capaz de devolver uma identidade a uma das vítimas é um ato de grande civilidade e profundo respeito por aqueles que perderam o bem mais precioso, a vida, na tentativa, infelizmente, vã, de cultivar o sonho de uma existência melhor", disse o prefeito de Caltagirone, Fabio Roccuzzo.