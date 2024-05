Itália precisa de ajuste fiscal 'amplo e duradouro', diz OCDE

A Itália encerrou 2023 com o maior déficit fiscal da UE, em 7,4% do PIB, enquanto a dívida fechou o ano em 137,3% do produto interno bruto.

O novo Pacto de Estabilidade europeu limita o déficit e a dívida de cada Estado-membro a 3% e 60% do PIB, respectivamente, mas cria a possibilidade de os países apresentarem planos de reformas de quatro anos de duração, prorrogáveis por mais três, para garantir que seus orçamentos se enquadrem nos parâmetros de Bruxelas. (ANSA).

