Ministro de Minas e Energia e Papa se reúnem nesta sexta

RIO DE JANEIRO, 2 MAI (ANSA) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se encontrará nesta sexta-feira (3) com o papa Francisco.

A audiência privada foi solicitada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Conforme confirmado à ANSA pela pasta, Silveira apresentará ao pontífice as ações implementadas pelo governo para combater a pobreza energética no Brasil e no mundo.