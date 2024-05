Zanetti garante que Barella e Lautaro Martínez ficarão na Inter

Dona de uma campanha arrasadora na máxima divisão do calcio, que já culminou no 20º Scudetto, a Inter de Milão viu Lautaro contribuir com 23 gols e Barella ser o grande líder do plantel.

O desejo da diretoria é manter o grupo, sem maiores reformulações.

Em relação ao futuro, Zanetti não descartou a possibilidade de tentar contratar o atacante Joshua Zirkzee, do Bologna, avaliado em cerca de 60 milhões de euros. No entanto, o ídolo argentino só fará movimentações dessa magnitude "caso surgir oportunidades". (ANSA).

