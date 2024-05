Turquia suspende relações comerciais com Israel

ISTAMBUL, 3 MAI (ANSA) - O governo da Turquia anunciou a suspensão das relações comerciais com Israel em virtude das ações do país na Faixa de Gaza.

De acordo com o Ministério do Comércio de Ancara, as exportações e importações foram bloqueadas "até que os israelenses autorizem um fluxo ininterrupto de ajuda humanitária" para o enclave palestino, palco de um sangrento conflito contra o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

"A Turquia está envolvida em negociações técnicas sobre alternativas para garantir que os nossos irmãos e irmãs palestinos não sejam afetados", explicou Omer Bolat, chefe da pasta turca.