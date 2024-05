Lula sobrevoa inundações em Porto Alegre

SÃO PAULO, 5 MAI (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou neste domingo (5) áreas de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, afetadas pelas inundações que atingem o estado há uma semana.

As imagens do sobrevoo mostram bairros inteiros ainda debaixo d'água devido ao transbordamento do rio Guaíba, que atingiu a máxima histórica de 5,3 metros e continua subindo.

Lula estava acompanhado dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.