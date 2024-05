Marcha para Jesus no RJ tem pré-candidato bolsonarista e ataques a Moraes

Silas pediu que apoiadores pressionem o STF contra a decisão. "Vamos pressionar os ministros do STF, entra lá no site do STF, porque a decisão de Alexandre de Moraes foi em caráter liminar. Precisamos agir como cidadãos."

Milhares de evangélicos ocuparam ruas do centro do Rio neste sábado. Essa foi a 17ª edição da Marcha Para Jesus. A concentração teve início às 14h na avenida Presidente Vargas.

Também marcaram presença na marcha o governador do RJ, Cláudio Castro (PL), e o pré-candidato à Prefeitura do Rio Alexandre Ramagem (PL). O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), não compareceu ao evento. A assessoria de imprensa de Paes não informou ao UOL o motivo.

Ramagem é o nome do bolsonarismo para concorrer com Paes (PSD), que por sua vez é apoiado pelo presidente Lula (PT). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu em março ao lançamento da pré-candidatura de Ramagem. Ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante a gestão Bolsonaro, Ramagem é investigado pela Polícia Federal por suposto uso político do órgão.

CFM prepara recurso contra decisão de Moraes sobre aborto

Alexandre de Moraes suspendeu uma resolução publicada pela entidade no mês passado para restringir o aborto em casos de estupro. A suspensão foi determinada no dia 17 deste mês.