Primeiros turistas franceses são retirados da Nova Caledônia

Os turistas partiram neste sábado para a Austrália e a Nova Zelândia do aeródromo Magenta, em Noumea, a bordo de aviões militares, constatou um jornalista da AFP.

Dali, eles pegarão voos comerciais rumo à França continental.

"Vim de férias visitar minha melhor amiga (...) Começou o conflito e fiquei presa" em Noumea, contou à AFP Audrey, uma francesa que não informou seu sobrenome.

Austrália e Nova Zelândia começaram a repatriar seus cidadãos na terça-feira.

A tensão tem diminuído gradativamente para as pessoas bloqueadas no território desde o início dos distúrbios, em 13 de maio, provocados pela oposição a uma proposta de reforma do censo eleitoral.

Sete pessoas morreram em consequência da violência. A última vítima foi um homem atingido por disparos feitos por um policial que foi atacado por manifestantes.