Comandada pelo centrão, Caixa propõe auxílio-creche de R$ 4.500

O valor do auxílio-creche aprovado pelo banco supera a renda média mensal dos brasileiros aferida no ano passado pelo IBGE (R$ 1.893).

No entanto, a Sest (Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais), do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, só autorizou o pagamento de auxílio-creche no valor de R$ 630,42.

O benefício para presidente, vice-presidentes e diretores foi criado na atual gestão - ao todo, são 52 pessoas. Antes disso, o auxílio-creche já era pago aos demais funcionários do banco, no valor de R$ 630,42.

A assessoria da Caixa informou à coluna que, dos 52 altos executivos, "seis dirigentes do banco fazem jus ao auxílio-creche" e se recusou a comentar sobre a proposta seis vezes maior aprovada em colegiado do banco.

"Este benefício foi estabelecido em 2024 e tem o mesmo valor do auxílio concedido para os empregados do banco, bem como as regras para concessão. A concessão foi objeto de análise pela Sest e aprovada pela Assembleia Geral Ordinária da CAIXA", disse.

Na mesma reunião, a direção da Caixa aprovou auxílio-alimentação mensal de R$ 1.969,10 para os altos executivos, mas o valor aprovado pela Sest foi de R$ 1.542,55 ao mês. O valor anterior era de R$ 948,15, o mesmo praticado desde 2016.

Em nota à coluna, a Caixa disse que "o valor [aprovado pela Sest] é menor que o estabelecido para os empregados, que é de R$ 1.896,86/mês".