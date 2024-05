Pré-candidato a vereador é morto no Guarujá; polícia investiga ação do PCC

Suposto envolvimento do PCC

Investigadores não descartam a possibilidade da participação de integrantes do PCC nos assassinatos de Edgar do Fort e de Cristiano Costa, o Meia Folha.

Os rumores nos meios policiais eram de que Meia Folha poderia ter envolvimento no homicídio do jornalista Thiago Rodrigues, pré-candidato à Prefeitura do Guarujá que foi assassinado a tiros na noite de 27 de dezembro do ano passado.

Segundo a Polícia Civil, Meia Folha era proprietário da HC Transporte e Locação Eirelli. A empresa tinha dois contratos vigentes com a Prefeitura do Guarujá e era responsável por cuidar da limpeza das unidades de saúde no município.

Gerente de André do Rap

Fontes disseram à reportagem, na condição de anonimato, que Meia Folha tinha outra empresa e cuidava de uma ONG na Favela do Caixão, onde foi gerente do tráfico de drogas do narcotraficante André Oliveira Macedo, o André do Rap, foragido da Justiça.