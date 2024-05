Ao lado de pré-candidato do PT, Lula diz: 'Já fizemos muitos comícios aqui'

"Aqui, nós fizemos muito comício para eleger prefeitos do PT nessa cidade aqui." Lula lembrou de eleições anteriores. "Eu acho que Guarulhos é uma cidade que eu vim várias vezes, mesmo. Só aqui no bairro do Pimenta, eu devo ter feito uns quatro comícios", afirmou.

Santana ganhou um afago também do ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL). "Tem sido um guerreiro em defesa dessa obra, em defesa do governo do presidente Lula e em defesa do crescimento da cidade de Guarulhos", disse. Parlamentar é um dos 20 vice-líderes do governo na Câmara.

Santana acena a vereadores. No discurso, o deputado cumprimentou nominalmente cinco vereadores. Dirigiu-se ainda aos "demais companheiros pré-candidatos" e lideranças que estavam no local.

Pedido de votos para Boulos virou polêmica

No ato de 1º de maio, Lula foi acusado por adversários de romper a lei eleitoral. Durante um ato pelo Dia do Trabalhador, em São Paulo, Lula pediu votos para o pré-candidato à prefeitura da capital paulista Guilherme Boulos (PSOL).