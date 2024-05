Israel segue com ataques em Gaza mesmo após decisão de tribunal da ONU

A decisão sobre as negociações foi tomada depois que o chefe da agência de inteligência Mossad, de Israel, se encontrou com o chefe da CIA e com o primeiro-ministro do Catar, disse a fonte, recusando-se a ser identificada por nome ou nacionalidade dada a sensibilidade do assunto.

“No final da reunião, foi decidido que na próxima semana as negociações serão abertas com base em novas propostas lideradas pelos mediadores -- Egito e Catar -- e com participação ativa dos Estados Unidos”, disse a fonte.

O Hamas não fez comentários sobre o andamento das negociações.

Depois de mais de sete meses de guerra em Gaza, os mediadores têm lutado para garantir um avanço nas negociações. Enquanto Israel busca a libertação dos reféns detidos pelo Hamas, o grupo quer a libertação dos prisioneiros palestinos detidos por Israel e o fim da guerra.

Os combates continuaram em Gaza, apesar da mediação e apesar de juízes do principal tribunal das Nações Unidas terem ordenado na sexta-feira que Israel suspendesse imediatamente seu ataque militar a Rafah, onde o país afirma tentar erradicar os combatentes do Hamas.

O Tribunal Internacional de Justiça, ou Tribunal Mundial, não tem meios para fazer cumprir sua decisão de emergência no caso movido pela África do Sul, que acusa Israel de genocídio.