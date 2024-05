Sinner põe em dúvida participação em Roland Garros

ROMA, 5 MAI (ANSA) - Após ter desistido dos Masters 1000 de Madri e Roma devido a uma lesão no quadril, o tenista italiano Jannik Sinner, segundo colocado no ranking mundial, também colocou em dúvida sua participação no Grand Slam de Roland Garros, que acontece entre 20 de maio e 9 de junho.

"Chegar em Paris sem jogar em Roma não é simples. Jogarei em Roland Garros apenas se estiver 100%", afirmou Sinner em coletiva de imprensa na capital italiana neste domingo (5).

Os abertos de Madri e Roma servem de preparativo para o Grand Slam parisiense, onde as partidas têm um limite de cinco sets, em vez de três dos Masters 1000.