Argentina anuncia ajuda ao Brasil após inundações no Rio Grande do Sul

BUENOS AIRES, 7 MAI (ANSA) - A Argentina ofereceu "plena colaboração" ao Brasil e anunciou que enviará ajuda ao Rio Grande do Sul, após o estado ser atingido por fortes chuvas nas últimas semanas.

Até o momento, as inundações registradas na região no sul do país provocaram pelo menos 85 mortos, 134 desaparecidos, 339 feridos e milhares de desabrigados.

"Em decorrência das graves enchentes ocorridas no estado do Rio Grande do Sul, o governo da República Argentina, por meio do Ministério da Defesa, do Ministério da Segurança e da Comissão Capacetes Brancos deste Itamaraty, ofereceu ao governo de à República Federativa do Brasil a sua plena colaboração", diz o governo argentino em nota.