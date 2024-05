Cidade italiana sediará reunião do G7 sobre igualdade em outubro

Segundo Roccella, a reunião ministerial do G7 dedicada à "Igualdade de Oportunidades" será dividida em dois temas, aparentemente distantes, mas na realidade fortemente conectados.

Por um lado, a violência masculina contra as mulheres, em termos de prevenção e apoio às vítimas. Já do outro, o empoderamento feminino, com particular enfoque na relação com o trabalho, com os negócios e com a parentalidade".

Para a ministra, "a violência e o empoderamento são, na verdade, questões intimamente ligadas e muito atuais, principalmente pelo que "se passa no mundo". Além disso, "a violência tem muito a ver, em termos de oposição, também com a questão do empoderamento e com o grande e essencial tema da liberdade".

"Na discussão das políticas a empreender, as causas e os remédios estão interligados: a independência econômica, por exemplo, e de forma mais geral o empoderamento, bem como tornar as mulheres mais livres, permitindo-lhes sair mais facilmente de situações de violência, de não sofrer chantagens e pressões", explicou.

A ministra italiana afirmou ainda que há "também um efeito que poderíamos definir como secundário, mas que é importante: o de induzir uma maior consciência também nos homens", o que "é útil para as mulheres evitarem sofrer violência, mas também é útil para os homens aprender a respeitar as mulheres".

Por fim, Roccella concluiu que para a reunião ministerial de Matera "será importante o trabalho de advocacia do Women7 e de toda a sociedade civil, capaz de dar voz a diferentes realidades e contribuir para moldar o debate público". (ANSA).