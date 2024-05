Número de mortes em enchentes no Rio Grande do Sul vai a 100

RIO DE JANEIRO, 8 MAI (ANSA) - A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 100 o número de mortos nas enchentes registradas no estado brasileiro em um novo boletim divulgado nesta quarta-feira (8).

Segundo as autoridades brasileiras, a pior tragédia climática do estado também deixou 372 feridos e 128 desaparecidos.

Cerca de 1,5 milhão de cidadãos sofreram danos devido à onda de mau tempo que atingiu - com intensidade variável - 417 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Ao todo, mais de 100 mil casas foram danificadas.