Por que surpresa? Lula vai perder em costumes e ganhar em pautas de mercado

A derrubada dos vetos de Lula eram favas contadas, tanto que o próprio governo adiou o quanto pode a análise deles pelo Congresso Nacional. Não creio que isso vá gerar uma crise maior que a que foi instituída, anos atrás, com o sequestro do orçamento pelo parlamento, mas deveria lembrar uma máxima deste governo: ele vai perder em pautas de costumes e comportamentos e ganhar naquelas que interessam ao mercado.

É amplamente conhecido que o governo Lula não tem votos suficientes para avançar uma agenda progressista. Quem bate pernas no Congresso Nacional sabe que o momento de trincheira, aberto durante a Era Bolsonaro para evitar derrocada de direitos e proteções efetivados desde a Constituição de 1988, continua.

Sim, deveríamos estar debatendo no Congresso a ampliação na efetivação dos direitos reprodutivos das mulheres, a implementação de uma efetiva política de adaptação para mudanças climáticas e a regulamentação do confisco de propriedades de quem for condenado por trabalho escravo, como prevê a Constituição. Mas os parlamentares estão discutindo como dificultar o direito ao aborto a mulheres estupradas, como aprovar leis que perdoam desmatamentos que pioram tragédias como a do Rio Grande do Sul e como avançar com projetos que tentam dificultar o resgate de escravizados.