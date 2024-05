Atalanta avança à final da Liga Europa contra Bayer Leverkusen

A Roma marcou dois gols de pênalti com Leandro Paredes, um aos 43 minutos do primeiro tempo, e outro aos 21 minutos da etapa final, e conseguiu o resultado que forçaria uma prorrogação.

No entanto, um gol contra de Mancini aos 37 minutos já deu ao Bayer Leverkusen o resultado necessário para se classificar.

Antes do final do jogo, o time alemão ainda conseguiu empatar com um gol de Stanisic aos 52 minutos do segundo tempo.

Dessa forma, o Bayer Leverkusen, que já garantiu também o título de campeão alemão, permanece invicto na temporada 2023/2024.

Já a Atalanta definiu em casa a sua vaga para a decisão após o empate em 1 a 1 no jogo de ida em Marselha.

A vitória começou a ser construída ainda no primeiro tempo com o gol de Ademola Lookman aos 30 minutos do primeiro tempo.