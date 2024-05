Fiat promove ações para ajudar afetados por enchentes no RS

Já no Rio Grande do Sul também existem 43 concessionárias fora de áreas atingidas que farão parte da ação. Além disso, a marca usará suas redes sociais, capilaridade de rede e engajamento com seus funcionários para divulgar o canal oficial do governo do estado do Rio Grande do Sul para doações (https://sosenchentes.rs.gov.br/sos-rio-grande-do-sul).

A ação faz parte do compromisso da Fiat de impactar positivamente toda a comunidade ao seu redor por meio do projeto Comunità, que desde 2021 é constituído por três pilares: sustentabilidade, diversidade e social. (ANSA).

