Lula e Erdogan defendem Estado palestino e pedem paz na Ucrânia

"No caso do Oriente Médio, os presidentes reiteraram sua convergência de visões com relação à defesa da solução de dois Estados independentes convivendo lado a lado, com fronteiras mútua e internacionalmente reconhecidas", diz um comunicado da Presidência da República.

Ainda segundo o Planalto, o líder turco manifestou "solidariedade" pelas inundações no Rio Grande do Sul e "confirmou que virá ao Brasil para a cúpula do G20", em 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. (ANSA).

