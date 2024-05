Oposição no exílio diz que morte de Raisi levará 'jovens rebeldes a agir'

A oposição iraniana no exílio afirmou que a morte do presidente Ebrahim Raisi representa um "golpe monumental" contra o regime iraniano e diz que isso incentivará jovens a "agir".

O Mujahedin do Povo do Irã (MEK) e sua ala política, o Conselho Nacional de Resistência do Irã (NCRI), afirmaram hoje que o acidente "representa um golpe estratégico monumental e irreparável para o líder supremo dos mulás, Ali Khamenei, e para todo o regime, notório por suas execuções e massacres".

A oposição, assim como entidades como Anistia Internacional, acusavam Raisi de envolvimento nas execuções em massa de milhares de seus membros e outros dissidentes em 1988. Ele sempre negou, mas elogiou as ações do governo naquele momento.