Prefeito de São Paulo leva bandeira do RS para papa Francisco

(ANSA) - BRASÍLIA, 14 MAG - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), chegou nesta terça-feira (14) a Roma, na Itália. O alcaide deve ser recebido pelo papa Francisco na quinta-feira (16).

Ao desembarcar na capital italiana, Nunes publicou um vídeo mostrando objetos que sua comitiva levou para presentear o pontífice. Entre eles estão bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e de São Paulo; uma estátua de Nossa Senhora Aparecida e camisas da seleção brasileira e do Palmeiras.

A delegação ainda pedirá que o Papa abençoe uma estátua de São Paulo, que voltará à cidade, e outra de Nossa Senhora Aparecida, que será presenteada ao Rio Grande do Sul, que sofre em meio a enchentes e inundações. O pontífice doou 100 mil euros (R$ 554 mil) para ajuda humanitária aos desabrigados.