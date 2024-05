Preso nos EUA há 24 anos, Chico Forti chega à Itália

Na noite de 15 de fevereiro de 1998, porém, ele foi acusado do assassinato de Dale Pike, filho do dono de uma boate que ele estava comprando. As investigações e a própria decisão de condenar à prisão perpétua apresentam muitas dúvidas e o italiano sempre alegou ter sido vítima de um complô.

O avião com Forti a bordo pousou no Lazio com a presença da primeira-ministra, Giorgia Meloni. Ele será levado para a prisão romana de Rebibbia e, posteriormente, transferido para o cárcere de Montorio, em Verona.

O advogado italiano de Forti, Carlo Della Vedova, disse que pedirá autorização para que ele possa visitar a mãe, que tem 96 anos e não pode se deslocar. Loner Forti vive no Trento e não vê o filho há 10 anos.

"A transferência de Forti para a Itália é a conclusão de todos os procedimentos judiciais iniciados perante as autoridades dos EUA. Falei com Forti pela última vez na segunda-feira [13], ele estava um pouco ansioso. Agradecemos a todas as autoridades italianas e americanas que acompanharam o caso dele", disse o representante legal.

"Orgulhosa do trabalho do governo italiano. Quero agradecer novamente à diplomacia italiana e às autoridades dos Estados Unidos pela sua colaboração", celebrou Meloni, nas redes sociais.

O ministro da Justiça, Carlo Nordio, também comemorou a operação: "É dia de alegria e satisfação para todo o país. Um extraordinário marco político e diplomático, fruto de intensa e proveitosa colaboração institucional em todos os níveis".