Meloni une forças a partido de extrema direita para europeias

Já Le Pen revelou que "há pontos em comum" com Meloni e isso "não se trata de pessoas, mas de liberdade".

Meloni e o vice-premiê da Itália e ministro de Infraestrutura, Matteo Salvini, seus aliados no grupo ID (Identidade e Democracia) no Parlamento Europeu, têm "a liberdade no coração".

"Não há dúvida de que existem convergências para a liberdade dos povos que vivem na Europa. Quando estivermos no Parlamento Europeu, será altura de começar a reorientar a UE", garantiu a política francesa.

Por fim, o líder húngaro apresentou a campanha pelas mulheres europeias como "uma grande batalha comum" contra uma Bruxelas que está "desencadeando uma migração ilegal massiva" e "envenenando os nossos filhos com propaganda de gênero". (ANSA).

