Filho de condenado à morte pede que governador impeça execução nos EUA

A defesa e a família também defendem que a execução de Moore é uma pena muito dura. Eles destacaram o histórico do preso na unidade prisional, bem como as ações desenvolvidas por ele para ajudar outros colegas no local. "Ele está muito arrependido pelas decisões horríveis e trágicas que tomou em sua vida. Mas ele passou os últimos 20 anos realmente tentando compensar isso, amando as pessoas que ainda tem em sua vida", disse o advogado Lindsey Vann.

Defesa aponta que sentença de morte foi baseada na discriminação racial no sistema judicial do país. Eles indicam que o caso "foi selecionado para a pena de morte por um promotor do Condado de Spartanburg que tinha um histórico de buscar esse tipo de condenação apenas em casos envolvendo vítimas brancas", disse nota da Justice 360, que representa o preso. Conforme o programa, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos "concluiu que é provável que os direitos humanos de Moore tenham sido violados durante seu julgamento".

Estou realmente impressionado com a imagem que tive do julgamento de Richard, onde há um promotor branco, um juiz branco, advogados de defesa brancos, um júri totalmente branco e ele é a única pessoa afro-americana na sala, e está sendo julgado por um júri que não tem ninguém parecido com ele.

Lindsey Vann, advogado

Apenas governador pode conceder clemência, segundo as leis da Carolina do Sul. Se isso ocorrer, ele será o primeiro preso do estado a ter a sentença de morte alterada para prisão perpétua sem liberdade condicional desde que as execuções nos EUA foram retomadas em 1976.

McMaster já disse anteriormente que confia nos júris e no sistema judicial. Ele não concedeu clemência ao detento condenado por homicídio Freddie Owens, 46, em 20 de setembro, mesmo após um corréu e testemunha, envolvido no caso, declarar que mentiu em depoimento e que o homem não estava no momento do assassinato.

Moore já teve duas datas de execução adiadas anteriormente. Os adiamentos ocorreram em uma fase onde o estado tinha apenas cadeira elétrica e pelotão de fuzilamento como opções para as execuções. Em uma dessas datas, em 2022, o condenado chegou a escolher que a morte dele ocorresse por pelotão de fuzilamento.